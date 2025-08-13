Außenministerium überprüft mögliches Datenleck

Die zentralen IT-Systeme seien hingegen nicht betroffen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten rasch Maßnahmen ergriffen, um weiteren unbefugten Zugriff zu verhindern, wurde Entwarnung gegeben. „Wir nehmen den Vorfall sehr ernst. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und informieren, sobald neue Erkenntnisse vorliegen“, teilte das Ministerium am Mittwoch mit.