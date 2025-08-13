Vorteilswelt
300 Meter abgetrieben

Großeinsatz: Mann sprang mit Luftmatratze in Inn

Tirol
13.08.2025 21:11
Der Mann trieb auf dem Inn bei Kufstein 300 Meter weit ab.
Der Mann trieb auf dem Inn bei Kufstein 300 Meter weit ab.(Bild: ZOOM Tirol)

Auf der Höhe eines Cafés ist am Mittwoch ein 41 Jahre alter Österreicher mit einer Luftmatratze vom Geländer einer Brücke in den Inn gesprungen. Ein Großeinsatz von Rettungskräften war die Folge. 

0 Kommentare

Am Mittwoch um 16.22 Uhr setzte ein Zeuge in Kufstein in Tirol einen Notruf ab, weil eine Person mit einer Luftmatratze auf Höhe eines Cafés vom Geländer der Innbrücke in den Inn gesprungen sei und nun flussabwärts treibe.

Leicht verletzt
Bei der Person handelte es sich um einen 41 Jahre alten Österreicher, der nach seinem Sprung rund 300 Meter flussabwärts selbstständig das Ufer erreichen konnte. Er zog sich dabei leichte Abschürfungen zu.

Rettungs-Großaufgebot
Aufgrund der Meldungslage bzw. Erstinformation befanden sich Kräfte der Wasserrettung Kufstein, der Rettung (1 RTW, 1 NEF, 1 EL), der Freiwilligen Feuerwehr (FFW Kufstein und FFW Ebbs) sowie der Polizei (2 PI Kufstein, 1 Stadtpolizei Kufstein, 1 PI Niederndorf) im Einsatz.

Porträt von Philipp Neuner
Philipp Neuner
