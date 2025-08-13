Trump droht Putin mit „sehr schweren Konsequenzen“

Stocker: „Gibt Einigkeit“

An dem virtuellen Treffen am Mittwoch nahmen unter anderem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Deutschlands Kanzler Friedrich Merz, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, NATO-Generalsekretär Mark Rutte und auch Österreichs Kanzler Christian Stocker (ÖVP) teil. Es sei ein „sehr guter Tag“ gewesen, sagte er nach den Gesprächen. Es gebe Einigkeit, man werde der russischen Position gegenübertreten. Der Hauptfokus liege auf dem Waffenstillstand, später könne man sich um eine „dauerhafte Friedenslösung“ annehmen und um die „benötigten Sicherheitsgarantien“. Letztere sollten möglichst von allen getragen werden, darin sei man sich auch mit den Amerikanerinnen und Amerikanern einig.