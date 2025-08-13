Trump droht Putin mit „sehr schweren Konsequenzen“

US-Präsident Donald Trump hat dem Kreml mit „sehr schweren Konsequenzen“ gedroht, sollte Staatschef Wladimir Putin nicht zu Zugeständnissen im Ukraine-Krieg bereit sein. Er wäre jedenfalls „sehr stolz, den Krieg zu beenden“, sagte Trump. Schließlich habe er bereits fünf Kriege in den vergangenen sechs Monaten beendet.
Die Gespräche am Mittwochnachmittag mit den europäischen Staats- und Regierungschefs sowie Wolodymyr Selenskyj seien sehr gut gewesen. Das Treffen hatte Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz einberufen, um sicherzustellen, dass die europäischen Positionen und Stimmen beim Alaska-Gipfel Gehör finden. Dieser ist zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Machthaber Wladimir Putin für Freitag geplant.
US-Finanzminister Scott Bessent forderte unterdessen, dass sich Europa Sanktionen gegen Länder anschließe, die russisches Erdöl kaufen. Das Weiße Haus verhängte bisher einen zusätzlichen Zoll von 25 Prozent auf Importe aus Indien als Strafe dafür, dass das Land russisches Öl bezieht. Die Einnahmen aus Energieexporten sind für Russlands Kriegsführung in der Ukraine zentral. Ob Trump mit Konsequenzen Zölle meine, ließ der US-Präsident allerdings unbeantwortet.
Stocker: „Gibt Einigkeit“
An dem virtuellen Treffen am Mittwoch nahmen unter anderem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Deutschlands Kanzler Friedrich Merz, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, NATO-Generalsekretär Mark Rutte und auch Österreichs Kanzler Christian Stocker (ÖVP) teil. Es sei ein „sehr guter Tag“ gewesen, sagte er nach den Gesprächen. Es gebe Einigkeit, man werde der russischen Position gegenübertreten. Der Hauptfokus liege auf dem Waffenstillstand, später könne man sich um eine „dauerhafte Friedenslösung“ annehmen und um die „benötigten Sicherheitsgarantien“. Letztere sollten möglichst von allen getragen werden, darin sei man sich auch mit den Amerikanerinnen und Amerikanern einig.
Trump hat bereits ein zweites Treffen mit Putin in Aussicht gestellt, bei dem auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dabei sein soll. Russland hatte seine Offensive in der Ukraine in den vergangenen Tagen ein weiteres Mal intensiviert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.