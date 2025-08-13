Vorteilswelt
Zugeständnisse nötig

Trump droht Putin mit „sehr schweren Konsequenzen“

Außenpolitik
13.08.2025 19:57
US-Präsident Donald Trump (links) fordert Zugeständnisse von Russlands Präsident Wladimir Putin ...
US-Präsident Donald Trump (links) fordert Zugeständnisse von Russlands Präsident Wladimir Putin (rechts) im Ukraine-Krieg.(Bild: Krone KREATIV/Kristina Kormilitsyna/Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP, APA/AFP/Mandel NGAN)

US-Präsident Donald Trump hat dem Kreml mit „sehr schweren Konsequenzen“ gedroht, sollte Staatschef Wladimir Putin nicht zu Zugeständnissen im Ukraine-Krieg bereit sein. Er wäre jedenfalls „sehr stolz, den Krieg zu beenden“, sagte Trump. Schließlich habe er bereits fünf Kriege in den vergangenen sechs Monaten beendet.

Die Gespräche am Mittwochnachmittag mit den europäischen Staats- und Regierungschefs sowie Wolodymyr Selenskyj seien sehr gut gewesen. Das Treffen hatte Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz einberufen, um sicherzustellen, dass die europäischen Positionen und Stimmen beim Alaska-Gipfel Gehör finden. Dieser ist zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Machthaber Wladimir Putin für Freitag geplant.

US-Finanzminister Scott Bessent forderte unterdessen, dass sich Europa Sanktionen gegen Länder anschließe, die russisches Erdöl kaufen. Das Weiße Haus verhängte bisher einen zusätzlichen Zoll von 25 Prozent auf Importe aus Indien als Strafe dafür, dass das Land russisches Öl bezieht. Die Einnahmen aus Energieexporten sind für Russlands Kriegsführung in der Ukraine zentral. Ob Trump mit Konsequenzen Zölle meine, ließ der US-Präsident allerdings unbeantwortet.

Österreichs Kanzler Christian Stocker hat auch an dem Gipfel teilgenommen.
Österreichs Kanzler Christian Stocker hat auch an dem Gipfel teilgenommen.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)

Stocker: „Gibt Einigkeit“
An dem virtuellen Treffen am Mittwoch nahmen unter anderem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Deutschlands Kanzler Friedrich Merz, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, NATO-Generalsekretär Mark Rutte und auch Österreichs Kanzler Christian Stocker (ÖVP) teil. Es sei ein „sehr guter Tag“ gewesen, sagte er nach den Gesprächen. Es gebe Einigkeit, man werde der russischen Position gegenübertreten. Der Hauptfokus liege auf dem Waffenstillstand, später könne man sich um eine „dauerhafte Friedenslösung“ annehmen und um die „benötigten Sicherheitsgarantien“. Letztere sollten möglichst von allen getragen werden, darin sei man sich auch mit den Amerikanerinnen und Amerikanern einig.

Lesen Sie auch:
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Nach Treffen in Berlin
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
13.08.2025
FAQ zum Alaska-Gipfel
„Russen sind wie Wasser, kommen durch jede Ritze“
13.08.2025
Ukraine-Krieg
Größter Gebietsgewinn für Russen seit einem Jahr
13.08.2025

Trump hat bereits ein zweites Treffen mit Putin in Aussicht gestellt, bei dem auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dabei sein soll. Russland hatte seine Offensive in der Ukraine in den vergangenen Tagen ein weiteres Mal intensiviert.

