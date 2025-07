Audi A6 e-tron: Reichweiten-Tour zu den Ölprinzen

Praktisch sind die Tempolimits in den durchfahrenen Ländern dafür zu niedrig und die Strafen zu hoch. Der A6 kann in 5,4 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen, Vmax. 210 km/h. Limits: in Schweden maximal 110 km/h (selten 120 km/h), Norwegen maximal 110 km/h (wobei Autobahnen selten sind). Strafen: + 20 km/h kosten in Schweden 250 Euro, in Norwegen 725 Euro. Selten haben wir Straßenverkehr als so friedlich empfunden wie im Land der Fjorde. Obwohl die Strafen höher sind, nimmt Norwegen damit sicher weniger ein als Österreich.