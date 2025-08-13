Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kino-Premiere

„Kanu des Manitu“ strandete voller Stars in Wien

Adabei Österreich
13.08.2025 21:48
Christian Tramitz, Rick Kavanian und Michael „Bully“ Herbig bei der Premiere in Wien
Christian Tramitz, Rick Kavanian und Michael „Bully“ Herbig bei der Premiere in Wien(Bild: Alexander Tuma)

Vor 24 Jahren schrieben Michael „Bully“ Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian Filmgeschichte. In Wien flanierten die Publikumslieblinge nun mit der Fortsetzung ihres Kino-Kults über den Red Carpet.

0 Kommentare

Fast ein Vierteljahrhundert hat es gedauert, dass „Der Schuh des Manitu“ eine Fortsetzung bekommen hat. Warum, wissen Michael „Bully“ Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian eigentlich gar nicht so recht. Und warum gerade jetzt, ist, wie könnte es anders sein, ein Zufall.

„Wir haben uns im Büro getroffen und über völlig andere Formate gesprochen. Erst über eine Show, und dann gab’s eine Idee für einen Weihnachtsfilm. Und auf dem Weg hinaus sagt Christian: ,Schade, dass wir nie einen zweiten Teil von ,Schuh des Manitu‘ gedreht haben’“, erzählt Herbig. Ob das ernst gemeint war, beantwortet Tramitz schmunzelnd: „Natürlich nicht, aber jetzt ist es halt so.“

Unter den Premierengästen: Cornelius Obonya mit seiner Ehefrau, Regisseurin Carolin Pienkos, ...
Unter den Premierengästen: Cornelius Obonya mit seiner Ehefrau, Regisseurin Carolin Pienkos, ...(Bild: Alexander Tuma)
.. .krone.tv-Lady Sasa Schwarzjirg und Schauspielerin Jasmin Schiwers (re.) ...
.. .krone.tv-Lady Sasa Schwarzjirg und Schauspielerin Jasmin Schiwers (re.) ...(Bild: Alexander Tuma)
... oder Regisseur Andreas Schmid samt Ehefrau Elisabeth.
... oder Regisseur Andreas Schmid samt Ehefrau Elisabeth.(Bild: Alexander Tuma)

Und somit strandete ihr „Kanu“ auch im Cineplexx in der Wiener Millenium City – samt ihrer Stars und mit Schauspieler Cornelius Obonya, Regisseurin Carolin Pienkos, Kollege Andreas Schmid, Mimin Jasmin Schwiers oder krone.tv-Moderatorin Sasa Schwarzjirg.

Porträt von Kalman Gergely
Kalman Gergely
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für sie kann der Sommer nicht schöner sein: Julia Klöckner und TV-Moderator Jörg Pilawa sind ein ...
Neues Traumpaar!
TV-Star Jörg Pilawa liebt deutsche CDU-Politikerin
JLo wurde von Sicherheitskräften von Chanel abgewiesen und gab dann nebenan Tausende aus.
Wie bei „Pretty Women“
Chanel-Store ließ JLo nicht rein – sie rächte sich
Sharon Stone ist wohl eine der berühmtesten Schauspielerinnen der Welt – und eine Szene hängt ...
„Machte Film besser“
Sharon Stone beließ schlüpfrige Szene im Film
Nach sieben Knasten und einem Haftbefehl: Jimi Blue genießt jetzt das steirische Kernöl!
Essen war nicht so ...
Jimi Blue spricht erstmals über Haftbedingungen
„Auf anderer Seite“
„Walking Dead“-Star Kelley Mack: Tod mit 33 Jahren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.855 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
140.713 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
139.597 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1513 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1412 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1340 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Mehr Adabei Österreich
Kino-Premiere
„Kanu des Manitu“ strandete voller Stars in Wien
Halbrunder Geburtstag
Peter Weck: Speis, Trank & eine Ehrengabe zum 95er
Tim Mälzer eingekocht
Kitzbühel-Kultkoch eröffnet neues Restaurant
Witwe wird TV-Star
Simone Lugner bekommt eigene Sendung auf ATV
Herzlichen Glückwunsch
Österreichs Schauspiel-Legende Peter Weck ist 95!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf