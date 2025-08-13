„Kanu des Manitu“ strandete voller Stars in Wien

„Wir haben uns im Büro getroffen und über völlig andere Formate gesprochen. Erst über eine Show, und dann gab’s eine Idee für einen Weihnachtsfilm. Und auf dem Weg hinaus sagt Christian: ,Schade, dass wir nie einen zweiten Teil von ,Schuh des Manitu‘ gedreht haben’“, erzählt Herbig. Ob das ernst gemeint war, beantwortet Tramitz schmunzelnd: „Natürlich nicht, aber jetzt ist es halt so.“