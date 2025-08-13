Vorteilswelt
Hasch in Zustellbox

Dieser Essenslieferant servierte Drogen zur Pizza

Kärnten
13.08.2025 18:00
Ein Zusteller lieferte in Klagenfurt nicht nur Speisen, sondern auch Drogen.
Ein Zusteller lieferte in Klagenfurt nicht nur Speisen, sondern auch Drogen.(Bild: ROBIN CONSULT_Fellner)

Essenszusteller als Großdealer: Ein 47-jähriger Iraner versorgte Klagenfurter Kundschaft nicht nur mit Pizza, Burgern und Kebab, sondern auch mit kiloweise Cannabis, das er zuvor per Zug aus Wien geholt hatte. Sein Prozess zeigt neben der bekannten Suchtgiftproblematik auch auf, was in unserem Asylsystem schiefläuft.

Monatelang hatte das Stadtpolizeikommando Klagenfurt nach einem Tipp aus der Drogenszene einen Foodora-Lieferanten im Visier. Denn der Essenszusteller hatte in seiner Tasche nicht nur die Speisen, auf die hungrige Kunden warteten – sondern auch Cannabis.

Kerstin Wassermann
Kerstin Wassermann
Folgen Sie uns auf