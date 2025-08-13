Dieser Essenslieferant servierte Drogen zur Pizza

Essenszusteller als Großdealer: Ein 47-jähriger Iraner versorgte Klagenfurter Kundschaft nicht nur mit Pizza, Burgern und Kebab, sondern auch mit kiloweise Cannabis, das er zuvor per Zug aus Wien geholt hatte. Sein Prozess zeigt neben der bekannten Suchtgiftproblematik auch auf, was in unserem Asylsystem schiefläuft.