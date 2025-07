Mazda6e: Nur irritierend oder doch auch gut?

Dazu kommt, dass der Scheibenwischer nun ebenfalls über den Bildschirm bedient wird. Am Lenkstockhebel kann man nur noch ein einmaliges Wischen oder den Wasserspritzer auslösen. Bei den Testwagen bei der Fahrpräsentation rund um die Europa-Zentrale in Leverkusen war das Scheibenwischermenü auf einer der beiden Favoritentasten am Lenkrad hinterlegt. Das war gut gemeint, aber dadurch aktiviert man ständig versehentlich den Scheibenwischer, weil man beim Rangieren immer wieder mit dem Handballen auf die Taste kommt. Dann muss man erst wieder am Bildschirm suchen, wo man ihn abschaltet. Die Fehlbedienung betrifft übrigens auch die Ruftaste für die Sprachbedienung auf der rechten Seite der Lenkradspeiche.