Emotionales Posting

Shiffrin über ihren Bruder: „Ich bin schockiert!“

Ski Alpin
13.08.2025 22:03
Mikaela Shiffrin
Mikaela Shiffrin(Bild: GEPA)

Ski-Queen Mikaela Shiffrin hat im Weltcup fast alles gewonnen, ist Doppel-Olympiasiegerin und achtfache Weltmeisterin – doch was ihr Bruder Taylor geschafft hat, machte sie fassungslos ...

„Es gibt viele Gründe, warum ich zu meinem großen Bruder aufblicke, aber das ist die Kirsche auf der Torte“, schreibt die 30-jährige US-Amerikanerin auf Instagram zu einem Foto, das sie neben ihrem Bruder zeigt. Dieser habe nämlich mit einem Freund, dem ehemaligen Radprofi Cristhian Ravelo eine wirklich beeindruckende Leistung erbracht. 

„Ich bin schockiert, verwirrt, sprachlos!“
Beim „Leadville 100“, eines der härtesten Mountainbike-Rennen der Welt, radelten die beiden über 105 Meilen (ca. 169 km) und 3000 Höhenmeter.

„Ich bin schockiert, verwirrt, sprachlos!“, so Shiffrin. „Ehrlich, du bist einfach der Coolste. Ich bin wirklich inspiriert!“ Am 25. Oktober startet in Sölden die neue Weltcup-Saison ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
Mikaela Shiffrin
Instagram
