Shiffrin über ihren Bruder: „Ich bin schockiert!“

Ski-Queen Mikaela Shiffrin hat im Weltcup fast alles gewonnen, ist Doppel-Olympiasiegerin und achtfache Weltmeisterin – doch was ihr Bruder Taylor geschafft hat, machte sie fassungslos ...
„Es gibt viele Gründe, warum ich zu meinem großen Bruder aufblicke, aber das ist die Kirsche auf der Torte“, schreibt die 30-jährige US-Amerikanerin auf Instagram zu einem Foto, das sie neben ihrem Bruder zeigt. Dieser habe nämlich mit einem Freund, dem ehemaligen Radprofi Cristhian Ravelo eine wirklich beeindruckende Leistung erbracht.
„Ich bin schockiert, verwirrt, sprachlos!“
Beim „Leadville 100“, eines der härtesten Mountainbike-Rennen der Welt, radelten die beiden über 105 Meilen (ca. 169 km) und 3000 Höhenmeter.
„Ich bin schockiert, verwirrt, sprachlos!“, so Shiffrin. „Ehrlich, du bist einfach der Coolste. Ich bin wirklich inspiriert!“ Am 25. Oktober startet in Sölden die neue Weltcup-Saison ...
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.