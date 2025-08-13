Diese Schwedenbombe ist ein Thema beim KAC

Vizemeister KAC hat sich bei der Stürmersuche heuer bewusst Zeit gelassen! Es wird ja noch ein echtes Legionärs-Ass, das den Slowenen Jan Mursak etwas entlasten soll, gesucht. Die „Krone“ erfuhr jetzt aus Schweden, dass die Rotjacken mit einem Routinier, der sogar in der NHL und in der KHL gespielt hat, so gut wie einig sind.