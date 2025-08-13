Diese Schwedenbombe ist ein Thema beim KAC

Paris SG holt 0:2 auf – und ist Supercup-Sieger!
Gegen Dansos Tottenham
Vizemeister KAC hat sich bei der Stürmersuche heuer bewusst Zeit gelassen! Es wird ja noch ein echtes Legionärs-Ass, das den Slowenen Jan Mursak etwas entlasten soll, gesucht. Die „Krone“ erfuhr jetzt aus Schweden, dass die Rotjacken mit einem Routinier, der sogar in der NHL und in der KHL gespielt hat, so gut wie einig sind.
Fündig geworden ist scheinbar der KAC auf seiner Stürmersuche! Nach Verteidiger Jordan Murray (Kan) soll ja auch noch ein Legionär für den Angriff her.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.