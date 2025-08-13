Weniger Ausgaben
Leere Strände: Wo Italiener stattdessen urlauben
Italien ist für die langen Ferienwochen im August bekannt. Aufgrund der stagnierenden Wirtschaft und Inflation ändert sich das Urlaubsverhalten aber allmählich. Wie berichtet, sorgen Bilder leerer Strände derzeit für Diskussionen.
Preissteigerungen, die unter anderem Liegen, Sonnenschirme, Lokale und Freizeitangebote betreffen, nagen an der Kaufkraft der Italienerinnen und Italiener. Statt einiger Wochen wird nun oft nur wenige Tage rund um Ferragosto am 15. August Urlaub gemacht, dafür werden immer wieder auch längere Wochenenden eingeschoben.
„In Gesprächen mit Strandbesuchern beobachten wir eine wachsende Suche nach alternativen Urlaubsformen. Viele entscheiden sich für die Berge, Seen, Kunststädte oder das Ausland. 2024 etwa haben 10,8 Prozent der Italiener die kühleren Berge und fast drei Prozent die Seen als Reiseziel gewählt“, sagte Marco Maurelli, Präsident des Verbands der Strandbadbetreiberinnen und Strandbadbetreiber „Federbalneari Italia“.
Reiseziele werden erweitert
„Immer mehr Touristen entscheiden sich für die Nebensaison, statt ausschließlich für den August und zunehmend erweitern sich die Reiseziele: Es geht nicht mehr nur ans Meer, sondern auch in die Berge, in Kunststädte, ins Binnenland und an weniger klassische Destinationen“, sagte auch Italiens Tourismusministerin Daniela Santanchè.
Das Land bekommt den internationalen Wettbewerb zu spüren. So ist der Mehrwertsteuersatz für Tourismus beispielsweise in Montenegro, Albanien und Griechenland niedriger. Bisher urlauben aber noch neun von zehn Italienerinnen und Italienern im eigenen Land. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wies Kritik jüngst zurück, wonach sich der Tourismus in der Krise befinde. Sie finde die „Falschmeldungen beschämend“.
