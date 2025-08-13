Leere Strände: Wo Italiener stattdessen urlauben

Reiseziele werden erweitert

„Immer mehr Touristen entscheiden sich für die Nebensaison, statt ausschließlich für den August und zunehmend erweitern sich die Reiseziele: Es geht nicht mehr nur ans Meer, sondern auch in die Berge, in Kunststädte, ins Binnenland und an weniger klassische Destinationen“, sagte auch Italiens Tourismusministerin Daniela Santanchè.