Bruchlandung von Kleinflugzeug: Pilot unverletzt

Weil er ein Stottern des Motors kurz nach dem Start wahrnahm, entschloss sich der Pilot eines Kleinflugzeugs am Mittwoch, den Flug abzubrechen und zur Landebahn zurückzufahren. Das Fahrwerk konnte er jedoch nicht mehr ausfahren.
Am Mittwoch gegen 14.10 Uhr startete ein 65-jähriger in Tirol wohnhafter Deutscher mit einem Leichtflugzeug am Flughafen Innsbruck in westliche Richtung, mit der Absicht, den Flugplatz Schleißheim in Bayern anzufliegen. Es befand sich keine weitere Person im Luftfahrzeug.
Kurz nach dem Start nahm er in einer Höhe zwischen ca. 150 und 300 Metern ein Motorstottern wahr und entschloss sich aus Sicherheitsgründen, seinen Flug abzubrechen. Nachdem er den Tower informiert hatte, setzte er zur Landung an. Jedoch konnte er nicht mehr rechtzeitig das Fahrwerk ausfahren.
Maschine schlitterte Landepiste entlang
Die Maschine schlitterte in der Folge mit dem Rumpf entlang der Start- und Landebahn und kam schließlich dort zum Stillstand. Der Pilot blieb unverletzt. Der Flughafen Innsbruck musste den Flugbetrieb für die Dauer der Bergung des beschädigten Flugzeuges bis 15.07 Uhr einstellen.
Die Maschine wies als Folge der Bruchlandung Beschädigungen im Bereich des Motors, Propellers und Unterbaus auf, die Start- und Landebahn blieb unbeschädigt. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck und Betriebsfeuerwehr des Flughafens Innsbruck standen mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 20 Kräften im Einsatz.
