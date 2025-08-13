Influencerin: „Habe ständig Schiss vorm Finanzamt“

Influencerin Alisa nimmt es mit der Steuer genau – mit einer kleinen Ausnahme. „Ich weiß, dass man es versteuern müsste. Soll das Finanzamt mich holen kommen“, sagte die gebürtige Niederösterreicherin dazu.
Die Niederösterreicherin Alisa Florentina (25) lebt in Wien und ist vor allem auf TikTok aktiv, wo sie unter „alisa.florentina“ ihre fast 75.000 Follower mit Comedy-Sketches im Dialekt, „POV“-Videos und satirischen Alltagsszenen begeistert. Was dahinter für Arbeit steckt, wissen aber die wenigsten.
„Ich hab‘ aus Spaß angefangen zu posten – danach kamen erste Aufträge“, erzählt sie im Gespräch mit der „Krone“. Erst arbeitete sie noch bei einer Werbeagentur. „Irgendwann ging es sich aus, dass ich nur mehr von der Selbstständigkeit leben konnte.“
Der erste bezahlte Auftrag? „Das war für die Stadt Wien, um Wiens Bäder zu promoten“, erinnert sich Alisa. Von Anfang an war ihr bewusst: Da muss ich auch was fürs Finanzamt tun. Während andere Influencer jahrelang am Finanzamt vorbei posten, war das für Alisa nie ein Thema. „Zum Glück habe ich mehrere Familienmitglieder, die mir das eingebläut haben. Jetzt hab‘ ich einen Steuerberater.“
„Soll das Finanzamt mich holen kommen!“
Trotzdem bleibt stets das Gefühl, das viele kennen: „Ich habe ständig Schiss vorm Finanzamt.“ Ein riesiger Kasten voller Geschenke? Nicht bei Alisa. „Ich hab‘ bisher genau ein PR-Paket bekommen, und das war keine 20 Euro wert.“ Ob sie das versteuert hat? „Ehrlich gesagt: Nein. Ich weiß, dass man es müsste. Soll das Finanzamt mich holen kommen.“
So ehrlich ist kaum jemand bei dem Thema. Influencer zu sein, ist längst ein Beruf – und der kommt mit Verantwortung. Für alle Neulinge hat Alisa einen Rat: „Die 500 bis 700 Euro im Jahr für einen Steuerberater sind es wert. Vor allem, wenn man – so wie ich – keine Ahnung von Rechnungswesen hat.“ Ihr Lob geht an ihren Steuerberater Clemens: „Ein cooler Typ!“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.