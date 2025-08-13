Influencerin: „Habe ständig Schiss vorm Finanzamt“

Der erste bezahlte Auftrag? „Das war für die Stadt Wien, um Wiens Bäder zu promoten“, erinnert sich Alisa. Von Anfang an war ihr bewusst: Da muss ich auch was fürs Finanzamt tun. Während andere Influencer jahrelang am Finanzamt vorbei posten, war das für Alisa nie ein Thema. „Zum Glück habe ich mehrere Familienmitglieder, die mir das eingebläut haben. Jetzt hab‘ ich einen Steuerberater.“