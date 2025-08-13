Peter Weck: Speis, Trank & eine Ehrengabe zum 95er

Wenn Peter Weck etwas ins Herz geschlossen hat, dann bleibt er dem auch treu. Für seine jahrzehntelange Treue als Gast bedankte sich Mario Plachutta im Namen seiner ganzen Familie, als Weck – wie könnte es anders sein – bei ihm in der Wollzeile seinen 95. Geburtstag feierte. Die Torte war da nur noch eine Formsache.