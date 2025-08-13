Vorteilswelt
Halbrunder Geburtstag

Peter Weck: Speis, Trank & eine Ehrengabe zum 95er

Adabei Österreich
13.08.2025 19:30
Bei Mario Plachutta Stammgast, feierte Weck auch seinen 95er bei ihm.
Bei Mario Plachutta Stammgast, feierte Weck auch seinen 95er bei ihm.(Bild: Alexander Tuma)

Schauspiellegende Peter Weck feierte bei Tafelspitz-König Plachutta mit seiner ganzen Familie. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig schaute auch vorbei – mit einer Medaille und Dankesworten.

0 Kommentare

Wenn Peter Weck etwas ins Herz geschlossen hat, dann bleibt er dem auch treu. Für seine jahrzehntelange Treue als Gast bedankte sich Mario Plachutta im Namen seiner ganzen Familie, als Weck – wie könnte es anders sein – bei ihm in der Wollzeile seinen 95. Geburtstag feierte. Die Torte war da nur noch eine Formsache.

Treu blieb Weck auch lange seinem Beruf. Ob vor der Kamera – unvergessen als Erzherzog Karl Ludwig in der berühmten „Sissi“-Trilogie oder als Werner Schumann in der Kultserie „Ich heirate eine Familie“ – oder als Intendant der Vereinigten Bühnen Wien, in derer Funktion er unter anderem die Musicals „Cats“ und „Das Phantom der Oper“ zur deutschsprachigen Erstaufführung brachte.

Jubilar Peter Weck mit Bürgermeister Ludwig (li.) und Mario Plachutta (re.)
Jubilar Peter Weck mit Bürgermeister Ludwig (li.) und Mario Plachutta (re.)(Bild: Alexander Tuma)

Dafür huldigte ihm auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig beim Abendessen nicht nur mit der Ehrengabe der Stadt Wien, sondern auch mit berührenden Worten. Peter Weck habe gezeigt, „dass Unterhaltung und künstlerischer Anspruch keine Gegensätze sind“. Und er habe „unsere Stadt mit Weitblick und Mut auf die Musical-Landkarte Europas gesetzt und damit einen unschätzbaren Beitrag zur Wiener Kulturlandschaft geleistet“. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Porträt von Kalman Gergely
Kalman Gergely
