Skandal-Kloster: Abt Maximilian Heim tritt zurück

Das Stift Heiligenkreuz kommt nicht aus den Schlagzeilen: Abt Maximilian Heim ist nicht mehr der Hirte aller Zisterzienser – er liegt im Spital.
Gröbere Herzprobleme und die angespannte Situation im Zisterzienser-Kloster Stift Heiligenkreuz in Niederösterreich lasten wohl schwer auf Abt Maximilian Heim. Laut einem Sprecher legte er nun sein Amt als Altpräses der heimischen Zisterzienser zurück.
Grund für den Rückzug ist neben gesundheitlichen Beschwerden – Heim liegt seit zwei Tagen im Spital – auch die dubiose und turbulente Situation im eigenen Kloster. „Diese erfordert eine stärkere Fokussierung“, so ein Mitbruder.
Schon seit mehreren Wochen stehen die Umtriebe im Wienerwald unter genauer Beobachtung, die Ankündigung einer scharfen apostolischen Visitation sorgte für helle Aufregung.
Abseits einer ermittlungstechnischen „Nebelgranate“ bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt – es ging um anonyme Vorwürfe gegen einen Pater, die Erhebungen diesbezüglich wurden eingestellt – soll es im Grunde aber sogar um „systematischen Missbrauch“ im Orden gehen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.