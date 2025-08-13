Vorteilswelt
Treffen am Freitag

Gipfel mit Trump: Putin kommt als starker Mann

Außenpolitik
13.08.2025 14:16
Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump bei einem Treffen im Jahr 2017.
Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump bei einem Treffen im Jahr 2017.

Militärisch gesehen hat der Kreml-Chef keinerlei Grund, der Ukraine auch nur die geringsten Zugeständnisse zu machen – seine Truppen eilen von Erfolg zu Erfolg.

Für Wladimir Putin könnte es zurzeit kaum besser laufen. Wenn der Kreml-Chef am Freitag zum Treffen mit US-Präsident Donald Trump nach Anchorage in Alaska reist, kommt er als starker Mann, der wohl keinerlei Grund sieht, der Ukraine auch nur die geringsten Zugeständnisse zu machen.

Porträt von Christian Hauenstein
Christian Hauenstein
