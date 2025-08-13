Pöltl führt Österreich zu Sieg gegen Niederlande

ÖBV-Team kam nur kurz aus dem Rhythmus

Die Österreicher starteten vor 3.000 Zuschauern und Zuschauerinnen konzentriert in die Partie und gingen mit 9:0 in Führung. Pöltl steuerte seine ersten zwei Punkte per Dunk bei, in der Defensive war der Center der Toronto Raptors unter dem Brett die gewohnte Macht. Der ÖBV-Auswahl spielte freilich auch in die Karten, dass die Gäste überhaupt kein Wurfglück hatten. So bauten die Österreicher ihre Führung – auch mit Pöltl auf der Bank – kontinuierlich bis auf 16:2 aus.