Champion! Oliver Rowland beerbet Pascal Wehrlein

Mitte Juli krönt sich Oliver Rowland zum Formel-E-Weltmeister beim vorletzten Rennwochende des Jahres. Der Brite, der der Nachfolger des Deutschen Pascal Wehrlein ist, muss in der deutschen Hauptstadt nicht ans Maximum seiner Leistungsfähigkeit kommen, der komfortable Vorsprung reicht für die Weltmeisterschaft. In Kooperation mit ServusTV zeigen wir Ihnen die Highlights in Berlin-Tempelhof.