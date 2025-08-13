Das waren Österreichs Hitze-Hotspots am Mittwoch

Am Mittwoch war es quer durch Österreich heiß. Laut der Unwetterzentrale (UWZ) verzeichneten alle Landeshauptstädte mehr als 30 Grad Celsius, Spitzenreiter waren Wien und Innsbruck mit jeweils 35,1 Grad.
Am späten Mittwochabend (21.20 Uhr) führte Wien-Innere Stadt mit 29,3 Grad immer noch die Liste an. Auf dem zweiten Platz landete Jenbach (Tirol) mit 28,9 Grad, auf dem dritten Bad Deutsch-Altenburg (Niederösterreich) mit 27,8 Grad. Tagsüber waren noch an rund 210 von insgesamt 280 Wetterstationen in Österreich mehr als 30 Grad gemessen worden. Verantwortlich ist laut UWZ das Hoch Julia von Westen. Am Mittwochabend gab es für kein einziges Bundesland eine Unwetter-Warnung, Regen wurde ebenfalls nicht gemeldet.
Die kühlsten Orte des Tages
Die niedrigsten Temperaturen am Abend (21.20 Uhr) wurden in Liebenau (Oberösterreich) mit 15,4 Grad, Schwarzau im Freiwald (Niederösterreich) mit 15,7 und Seefeld (Tirol) mit 17,1 Grad gemessen. Schwarzau und Liebenau hatten am Mittwoch auch die tiefsten Temperaturminima des Tages verzeichnet – und zwar mit 3,4 und 4,3 Grad. Berücksichtigt wurde hier der Zeitraum zwischen 0 und 21.20 Uhr.
Hier sehen Sie das Posting zu den Hitze-Hotspots:
Die GeoSphere Austria meldete wenige Wolken, wenig Wind und eine sternenklare Nacht. Die Tiefsttemperaturen würden auf 13 bis 21 Grad sinken. Geblitzt hat es laut den Meteorologinnen und Meteorologen zuletzt am Dienstag – in Tirol (16 Entladungen) und Kärnten (eine Entladung).
So geht es weiter
Der Hochdruckeinfluss hält laut den Prognosen auch in den nächsten Tagen an. Allerdings steigt die Wahrscheinlichkeit von Wärmegewittern, am Donnerstag vor allem zwischen Osttirol und dem Mostviertel in Niederösterreich. An diesem Tag erwarten uns laut GeoSphere Austria Temperaturen zwischen 13 und 36 Grad Celsius.
Am Feiertag sinkt der Luftdruck etwas, diesmal kann es Gewitter zwischen Vorarlberg und Oberkärnten geben. Im restlichen Land bleibt es sonnig und heiß. Die Tageshöchsttemperaturen liegen erneut zwischen 30 und 36 Grad Celsius.
Am Samstag wird es unbeständiger. Heftige Regenschauer und Gewitter sind möglich. Die Temperaturen sinken aber voraussichtlich frühestens am Montag, und zwar auf maximal 29 Grad.
