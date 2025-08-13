Das waren Österreichs Hitze-Hotspots am Mittwoch

Am späten Mittwochabend (21.20 Uhr) führte Wien-Innere Stadt mit 29,3 Grad immer noch die Liste an. Auf dem zweiten Platz landete Jenbach (Tirol) mit 28,9 Grad, auf dem dritten Bad Deutsch-Altenburg (Niederösterreich) mit 27,8 Grad. Tagsüber waren noch an rund 210 von insgesamt 280 Wetterstationen in Österreich mehr als 30 Grad gemessen worden. Verantwortlich ist laut UWZ das Hoch Julia von Westen. Am Mittwochabend gab es für kein einziges Bundesland eine Unwetter-Warnung, Regen wurde ebenfalls nicht gemeldet.