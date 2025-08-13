LIVE ab 21 Uhr: Dansos Tottenham gegen Paris SG!

Den Supercup konnten beide Teams noch nie gewinnen – PSG verlor bei seiner einzigen Teilnahme 1997 gegen Juventus nach Hin- und Rückspiel 2:9. Fragezeichen stehen über der Form der Franzosen, die seit ihrer Final-Niederlage gegen Chelsea bei der Klub-WM in den USA vor einem Monat noch kein einziges Testmatch absolvierten. Supercup-Debütant Tottenham probte unter dem dänischen Neo-Trainer Thomas Frank indes fleißig. Die 0:4-Testniederlage gegen Bayern zuletzt wurde auf der Insel jedoch mit Ernüchterung aufgenommen, Danso war dabei nicht im Einsatz.