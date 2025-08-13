LIVE ab 21 Uhr: Dansos Tottenham gegen Paris SG!

Das große Duell um den UEFA-Supercup – Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur trifft auf Champions-League-Triumphator Paris Saint-Germain. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Bei der 50. Auflage des UEFA-Supercups geht der amtierende Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur gegen den Champions-League-Gewinner Paris Saint-Germain als Außenseiter ins Spiel. Kevin Danso dürfte im Stadio Friuli zu Udine (21 Uhr) zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen.
Den Supercup konnten beide Teams noch nie gewinnen – PSG verlor bei seiner einzigen Teilnahme 1997 gegen Juventus nach Hin- und Rückspiel 2:9. Fragezeichen stehen über der Form der Franzosen, die seit ihrer Final-Niederlage gegen Chelsea bei der Klub-WM in den USA vor einem Monat noch kein einziges Testmatch absolvierten. Supercup-Debütant Tottenham probte unter dem dänischen Neo-Trainer Thomas Frank indes fleißig. Die 0:4-Testniederlage gegen Bayern zuletzt wurde auf der Insel jedoch mit Ernüchterung aufgenommen, Danso war dabei nicht im Einsatz.
Im Europa-League-Finale gegen Manchester United (1:0) wirkte der 26-jährige Danso im Finish mit. Seither tat sich bei den Engländern personell einiges: Coach Ange Postecoglou wurde abgesetzt, zudem verließ auch Vereinslegende Son Heung-min den Verein Richtung USA. Mohammed Kudus und Bayern-Leihgabe Mathys Tel wurden fest verpflichtet, zudem kam mit João Palhinha, der von Bayern ausgeliehen wurde, ein neuer Sechser. Gegen PSG muss Tottenham ohne die verletzten Kreativspieler James Maddison und Dejan Kulusevski auskommen.
Donnarumma vor dem Absprung
Paris baut auf sein stimmiges Ensemble, eine Veränderung allerdings gibt es im Tor. Gianluigi Donnarumma soll den Verein verlassen, weil die Gespräche über eine Verlängerung seines bis 2026 laufenden Vertrages erfolglos verliefen. Der Italiener fehlt im Supercup-Kader von Trainer Luis Enrique – mit Lucas Chevalier kam um 40 Millionen Euro bereits Ersatz aus Lille. Nicht wenige trauen dem 23-Jährigen die Rolle als künftigen Nationalteamkeeper Frankreichs zu.
Erst am Dienstag verstärkten die Franzosen ihre Defensive mit dem Innenverteidiger Illja Sabarnyj von Bournemouth – 63 Millionen Euro soll der 22-jährige Ukrainer gekostet haben. Beinahe Peanuts für den im Besitz des Investmentfonds Katar stehenden Verein, der nach dem Triple im Vorjahr die Saison mit dem nächsten Titel eröffnen könnte. In elf der jüngsten zwölf Supercup-Austragungen setzte sich der Champions-League-Sieger durch.
