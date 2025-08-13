Wau! So meistern Sie die Flugreise mit Ihrem Tier

Immer mehr Menschen sind nicht bereit für einen Urlaub ohne ihr geliebtes Haustier – selbst dann nicht, wenn es um eine Flugreise geht. Darauf reagiert auch die Branche: Immer mehr Airlines transportieren Haustiere in der Kabine. Welche genau, zu welchen Bedingungen und wie man das Ganze überhaupt am besten angeht? Wir haben alle Infos für Sie!