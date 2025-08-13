Vorteilswelt
30% Ernteausfälle

„Der Chef ist das Wetter, wir nur die Handwerker“

Oberösterreich
13.08.2025 11:20
Gabi Wild-Obermayr (li.) zeigt die herrlichen Zwiebeln, Ehemann Klaus die zu kleinen Melanzani.
Gabi Wild-Obermayr (li.) zeigt die herrlichen Zwiebeln, Ehemann Klaus die zu kleinen Melanzani.(Bild: Krone KREATIV/Werner Kerschbaummayr)

Wie läuft es mit der Ernte bisher? Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer der Nässe im Juli und was hat die Hitze im Juni für Schäden angerichtet? Die „Krone“ sprach mit Biobäuerin Gabi Wild-Obermayr und ihrem Mann Klaus, die sagen: „Der Chef ist das Wetter, wir sind nur die Handwerker.“

Außen hui, innen pfui! Das kann schon einmal vorkommen, wenn man in ein Stück Obst oder Gemüse beißt. Heuer ist das übrigens gar nicht so selten der Fall. Die Landwirtschaftskammer Oberösterreich erwartet für das Jahr 2025 rund 85.000 Tonnen Gemüseernte aus etwa 80 verschiedenen Arten. Besonders erfreulich: Der Anteil an Bio-Gemüse hat erstmals die 30%-Marke erreicht. Doch es gibt auch eine Kehrseite der Medaille.

Vera Lischka
Vera Lischka
Loading
Oberösterreich

Amateure makellos
Nächster Erfolg! Aufsteiger Dietach rockt die Liga
Krone Plus Logo
Pkw krachte hinein
Lkw verlor einen Traktor auf der Autobahn
Wanderungsbilanz
Die Stadt wächst – doch eine Gruppe zieht weg
Produktion, Tourismus
Salzkammergut: Salinen AG investiert 200 Millionen
Folgen Sie uns auf