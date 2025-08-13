„Der Chef ist das Wetter, wir nur die Handwerker“

Außen hui, innen pfui! Das kann schon einmal vorkommen, wenn man in ein Stück Obst oder Gemüse beißt. Heuer ist das übrigens gar nicht so selten der Fall. Die Landwirtschaftskammer Oberösterreich erwartet für das Jahr 2025 rund 85.000 Tonnen Gemüseernte aus etwa 80 verschiedenen Arten. Besonders erfreulich: Der Anteil an Bio-Gemüse hat erstmals die 30%-Marke erreicht. Doch es gibt auch eine Kehrseite der Medaille.