„Der Chef ist das Wetter, wir nur die Handwerker“

Nächster Erfolg! Aufsteiger Dietach rockt die Liga
Amateure makellos
Wie läuft es mit der Ernte bisher? Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer der Nässe im Juli und was hat die Hitze im Juni für Schäden angerichtet? Die „Krone“ sprach mit Biobäuerin Gabi Wild-Obermayr und ihrem Mann Klaus, die sagen: „Der Chef ist das Wetter, wir sind nur die Handwerker.“
Außen hui, innen pfui! Das kann schon einmal vorkommen, wenn man in ein Stück Obst oder Gemüse beißt. Heuer ist das übrigens gar nicht so selten der Fall. Die Landwirtschaftskammer Oberösterreich erwartet für das Jahr 2025 rund 85.000 Tonnen Gemüseernte aus etwa 80 verschiedenen Arten. Besonders erfreulich: Der Anteil an Bio-Gemüse hat erstmals die 30%-Marke erreicht. Doch es gibt auch eine Kehrseite der Medaille.
