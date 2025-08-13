Heftige Preisexplosion bei Neuwagen in Europa!

Preise wie früher eine Klasse höher

Die Experten bezeichnen das Teuerungs-Phänomen allgemein als „Preis Migration“. Günstigere Modelle kosten demnach inzwischen so viel wie früher die teureren Varianten. Klassische Kleinwagen etwa sind heute auf dem Niveau der Kleinwagen-SUVs von 2018 und 2019. All das deutet der Studie zufolge darauf hin, dass der Markt sich grundlegend verändert: Kleinwagen, einst als günstige Einstiegsoption gedacht, sind finanziell auf dem Niveau früher höherklassiger Fahrzeuge angekommen. Hersteller, Händler und Verbraucher müssen ihre Strategien an diese neue Realität anpassen, so das Fazit.