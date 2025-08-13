Heftige Preisexplosion bei Neuwagen in Europa!

Autokäufer in Europa müssen immer mehr Geld für ihre Neuwagen ausgeben. Grund ist eine beispiellose Preissteigerung in nur wenigen Jahren.
Die Preise für Kleinwagen sind zwischen 2018 und 2024 um 34 Prozent gestiegen, im Kompaktsegment lag die Teuerung sogar bei 36 Prozent, wie die Unternehmensberatung Jato für Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien ermittelt hat.
Die größten Preissprünge gab es demnach in den Coronajahren 2020 bis 2022: Das Kleinwagensegment verzeichnete 2020 beispielsweise ein Plus von 10 Prozent beziehungsweise 1800 Euro gegenüber 2019. Zu den Preistreibern zählt auch der anhaltende Trend zum SUV: Für einen Crossover-Kleinwagen zahlen Käufer heute im Schnitt etwa 7700 Euro mehr als für eine klassische Limousine vergleichbarer Größe. 2018 lag der Aufpreis noch 2000 Euro niedriger.
Ein weiterer Faktor ist die Elektrifizierung. E-Fahrzeuge sind tendenziell teurer als vergleichbare Verbrenner und tragen damit zu den insgesamt steigenden Durchschnittspreisen bei. Besonders im Kleinwagen- und Kompaktsegment habe die wachsende Zahl von E-Modelle den Teuerungstrend verstärkt, weil Hersteller sie meist mit höherwertiger Ausstattung auf den Markt bringen. Für Österreich gilt der E-Auto-Faktor wegen der NoVA nur eingeschränkt.
Preise wie früher eine Klasse höher
Die Experten bezeichnen das Teuerungs-Phänomen allgemein als „Preis Migration“. Günstigere Modelle kosten demnach inzwischen so viel wie früher die teureren Varianten. Klassische Kleinwagen etwa sind heute auf dem Niveau der Kleinwagen-SUVs von 2018 und 2019. All das deutet der Studie zufolge darauf hin, dass der Markt sich grundlegend verändert: Kleinwagen, einst als günstige Einstiegsoption gedacht, sind finanziell auf dem Niveau früher höherklassiger Fahrzeuge angekommen. Hersteller, Händler und Verbraucher müssen ihre Strategien an diese neue Realität anpassen, so das Fazit.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.