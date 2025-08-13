82-Jähriger unter Traktor eingeklemmt und verletzt

Anrainerin hörte Hilferufe

Der 82-Jährige gab an, mit seinem Traktor einen Waldweg bergab gefahren zu sein, als offenbar die Bremsen versagten. Er lenkte das Fahrzeug nach rechts bergauf, woraufhin dieses nach links umstürzte und ihn einklemmte. Da er sich nicht selbst befreien konnte, rief er laut um Hilfe.