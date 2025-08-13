82-Jähriger unter Traktor eingeklemmt und verletzt

Mittwochvormittag kippte der Traktor eines 82-Jährigen in steilem Gelände in Semriach um, woraufhin der Lenker eingeklemmt wurde. Anrainer hörten seine Hilferufe – die Feuerwehr rettete den Schwerverletzten.
Gegen 11.45 Uhr nahm eine Anrainerin laute Hilferufe sowie einen laufenden Traktormotor wahr und alarmierte die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen befand sich der Mann eingeklemmt unter seinem Traktor. Die Freiwillige Feuerwehr Semriach hob das Fahrzeug mithilfe eines Greifzugs an und konnte den Verletzten bergen.
Anrainerin hörte Hilferufe
Der 82-Jährige gab an, mit seinem Traktor einen Waldweg bergab gefahren zu sein, als offenbar die Bremsen versagten. Er lenkte das Fahrzeug nach rechts bergauf, woraufhin dieses nach links umstürzte und ihn einklemmte. Da er sich nicht selbst befreien konnte, rief er laut um Hilfe.
Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Mann mit dem Verdacht auf eine schwere Kopfverletzung mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Nach aktuellem Ermittlungsstand liegt kein Fremdverschulden vor.
