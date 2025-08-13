Warum er keine Sehhilfe braucht, aber Brille trägt

„Wenn ich nicht darüber nachdenken müsste, dass ich bei einem Unfall den Selbstbehalt zahlen muss, würde noch einiges mehr gehen. Jetzt muss man sich überlegen, ob man da nicht irgendwas mit den Sponsoren zusammenbringt, damit ich die paar Prozent noch drauflegen kann“, hatte der heimische Fünffachchampion Simon Wagner letztes Jahr nach dem sensationellen 2. Platz beim Rallye-EM-Lauf in Zlin gesagt.