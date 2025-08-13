Angriff mit Machete! Sechs Jahre Haft für Täter

Grund war offenbar eine Frau. Die langjährige Ex-Freundin des Opfers war damals mit dem Angeklagten und einem weiteren Mann in der Stadtwohnung. „Eifersucht oder Beschützerinstinkt“ könnten mögliche Motive sein, erwähnte der Staatsanwalt. Die Verteidigerin meinte aber, dass gerade das Opfer „rasend eifersüchtig“ gewesen sein. Zudem habe der Angeklagte nach dem blutigen Gerangel sogar selbst die Wunde des Opfers versorgt, erzählte er.