Angriff mit Machete! Sechs Jahre Haft für Täter

Mordversuch oder Unfall? Geschworene entschieden in einem Fall, wo Eifersucht, Valentinstag und Suchtgift-Milieu zusammenkamen. Für den Täter (45) setzte es schließlich sechs Jahre Haft!
Ob Angeklagter, Opfer oder Zeugen – in diesem Fall sind alle amtsbekannt. Auch deshalb wirkte der Sachverhalt beim Prozess am Mittwoch wegen des Vorwurfs des Mordversuchs ziemlich verworren: Der Anklage nach soll der Angeklagte, ein Österreicher (45), am 14. Februar – zum Valentinstag – seinen Kontrahenten mit einer Machete attackiert und an der linken Hand lebensgefährlich verletzt haben: Sehnen, Nerven und Arterien wurden durchtrennt.
Angeklagter bestreitet Vorwurf
Doch er sah sich unschuldig und meinte: „Das Opfer hatte die Machete mit und klopfte wie wild an der Haustüre.“ Nach dem Öffnen kam es zum Gerangel, dabei soll der 38-Jährige ausgeholt und mit dem Hieb die eigene Hand getroffen haben, so die Version der Verteidigung.
Grund war offenbar eine Frau. Die langjährige Ex-Freundin des Opfers war damals mit dem Angeklagten und einem weiteren Mann in der Stadtwohnung. „Eifersucht oder Beschützerinstinkt“ könnten mögliche Motive sein, erwähnte der Staatsanwalt. Die Verteidigerin meinte aber, dass gerade das Opfer „rasend eifersüchtig“ gewesen sein. Zudem habe der Angeklagte nach dem blutigen Gerangel sogar selbst die Wunde des Opfers versorgt, erzählte er.
Letztlich verneinten die acht Geschworenen den versuchten Mord. Aber: Wegen absichtlich schwerer Körperverletzung setzte es für den 45-Jährigen sechs Jahre Haft. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.
