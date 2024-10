Nur die härtesten Ninjas schaffen es in den Kamin

2009 flimmerten in den USA zum ersten Mal die Ninja Warriors über die TV-Geräte. Seither boomt die Sportart, die dank einer Fernsehshow riesige Beliebtheit erfuhr. Auch in Österreich, wo am 19. und 20. Oktober die 2. Österreichische Ninja-Meisterschaft by SPORTUNION stattfinden. Krone+ testete vorab den Parcours.