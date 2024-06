Wovon wir träumen und was es bedeutet

Für die alten Mesopotamier waren sie göttliche Botschaften, für Sigmund Freud dagegen Ausdruck verdrängter Wünsche und ein direkter Draht ins Unbewusste – egal wie: Träume haben wir alle, meist mehrfach während des Schlafs. Doch wovon träumen die Menschen in Österreich und was hat es zu bedeuten? Krone+ über ausfallende Zähne, gefährliche Tiere und Gedanken an verflossene Lieben.