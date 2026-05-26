Die Gewinner der American Music Awards 2026!

Die südkoreanische Band BTS hat bei den American Music Awards (AMA) den Preis als Künstler des Jahres abgeräumt. Auch den Preis für den besten Sommer-Song gewann die Boyband bei der Gala in Las Vegas mit „Swim“.
Die K-Pop-Gruppe gilt als eine der weltweit erfolgreichsten Musikbands. Eine besondere Ehrung gab es für die britische Punk-Ikone Billy Idol (70). Der Rocksänger wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Geschwänzt hat übrigens Taylor Swift, obwohl sie mehrfach nominiert war.
Beste internationale Künstlerin
Die kolumbianische Sängerin Karol G, eine der einflussreichsten Künstlerinnen des Reggaeton und Latin-Pop, wurde unter anderem als beste internationale Künstlerin ausgezeichnet.
Preisregen für Katseye
Die Gruppe Katseye feierte einen glatten Durchmarsch und nahm folgende Trophäen mit nach Hause: „New Artist of the Year“ (Bester neuer Künstler), „Best Music Video“ (Bestes Musikvideo) für ihre Single „Gnarly“ sowie Breakthrough Pop Artist (Aufstrebender Pop-Künstler des Jahres).
Comeback der Pussycat Dolls
Die Girlband Pussycat Dolls feiert ihr Comeback bei den Awards und performte unter anderem ihren Hit „Don‘t Cha“ aus dem Jahr 2005 gemeinsam mit Rapper Busta Rhymes.
Durch die Show führte die Musikerin Queen Latifah.
Die American Music Awards werden seit 1974 verliehen und in Sparten wie Pop, Country, Hip-Hop, Rock und R&B vergeben. Die Nominierungen basieren auf den Albumverkaufszahlen der Musiker, über die Gewinner können Fans im Internet abstimmen.
Die Auszeichnung zählt zu den wichtigsten US-amerikanischen Musikpreisen.
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