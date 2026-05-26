Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

BTS, Karel G, Katseye

Die Gewinner der American Music Awards 2026!

Society International
26.05.2026 07:30
Karol G wurde bei den American Music Awards unter anderem als beste internationale Künstlerin ...
Karol G wurde bei den American Music Awards unter anderem als beste internationale Künstlerin ausgezeichnet.(Bild: AFP/VALERIE MACON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die südkoreanische Band BTS hat bei den American Music Awards (AMA) den Preis als Künstler des Jahres abgeräumt. Auch den Preis für den besten Sommer-Song gewann die Boyband bei der Gala in Las Vegas mit „Swim“. 

0 Kommentare

Die K-Pop-Gruppe gilt als eine der weltweit erfolgreichsten Musikbands. Eine besondere Ehrung gab es für die britische Punk-Ikone Billy Idol (70). Der Rocksänger wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Geschwänzt hat übrigens Taylor Swift, obwohl sie mehrfach nominiert war. 

Die südkoreanische Band BTS wurde mehrfach ausgezeichnet.
Die südkoreanische Band BTS wurde mehrfach ausgezeichnet.(Bild: AFP/VALERIE MACON)
Billy Idol mit dem American Music Awards für sein Lebenswerk
Billy Idol mit dem American Music Awards für sein Lebenswerk(Bild: AFP/ETHAN MILLER)

Beste internationale Künstlerin
Die kolumbianische Sängerin Karol G, eine der einflussreichsten Künstlerinnen des Reggaeton und Latin-Pop, wurde unter anderem als beste internationale Künstlerin ausgezeichnet.

Karol G mit ihrem Preis
Karol G mit ihrem Preis(Bild: AFP/VALERIE MACON)

Preisregen für Katseye
Die Gruppe Katseye feierte einen glatten Durchmarsch und nahm folgende Trophäen mit nach Hause: „New Artist of the Year“ (Bester neuer Künstler), „Best Music Video“ (Bestes Musikvideo) für ihre Single „Gnarly“ sowie Breakthrough Pop Artist (Aufstrebender Pop-Künstler des Jahres).

Die Popgruppe Katseye mit ihren Preisen.
Die Popgruppe Katseye mit ihren Preisen.(Bild: EPA/CHRIS TORRES)

Comeback der Pussycat Dolls
Die Girlband Pussycat Dolls feiert ihr Comeback bei den Awards und performte unter anderem ihren Hit „Don‘t Cha“ aus dem Jahr 2005 gemeinsam mit Rapper Busta Rhymes.

Die Pussycat Dolls bei ihrem Auftritt
Die Pussycat Dolls bei ihrem Auftritt(Bild: AFP/VALERIE MACON)

Durch die Show führte die Musikerin Queen Latifah.

Lesen Sie auch:
Lisa Rinna kam mit JFK-Krawatte, Queen Latifah Coolness im Wintermantel bei 34 Grad im Schatten ...
Fellmantel bei 34 Grad
AMAs: Diese Looks waren komplett außer Kontrolle!
26.05.2026

Die American Music Awards werden seit 1974 verliehen und in Sparten wie Pop, Country, Hip-Hop, Rock und R&B vergeben. Die Nominierungen basieren auf den Albumverkaufszahlen der Musiker, über die Gewinner können Fans im Internet abstimmen.

Die Auszeichnung zählt zu den wichtigsten US-amerikanischen Musikpreisen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
26.05.2026 07:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
105.711 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
79.392 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Ausland
Tourguide machte Video: „Plötzlich brach das Holz“
69.029 mal gelesen
Astrid und Jürgen P. gingen über die Brücke, als die Holzplanken plötzlich nachgaben. 
Ukraine-Krieg
Selenskyj: Putin feuerte mit einer Monster-Rakete
2017 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident verurteilte die Angriffe als „unverantwortlich“.
Außenpolitik
Selenskyj über Kreml: „Verrückte Ar***löcher“
1761 mal kommentiert
Fassungslos macht sich der ukrainische Staatschef ein Bild von der Lage in Kiew.
Innenpolitik
Gewalt an Frauen: Wer in (Fremden-)Statistik führt
748 mal kommentiert
Ehrenmord-Prozess gegen einen afghanischen Pizzabäcker in Wien: Die FPÖ kritisiert Gewalt durch ...
Mehr Society International
BTS, Karel G, Katseye
Die Gewinner der American Music Awards 2026!
Fellmantel bei 34 Grad
AMAs: Diese Looks waren komplett außer Kontrolle!
Foto im Brautkleid
„Mrs.“: Ex-„Tatort“-Star hat heimlich geheiratet
Bei Lokalsender
Stephen Colbert überrascht mit Talkshow-Auftritt
Nimmt ihn in Schutz
Hunziker über Gottschalk: „Habe Thomas lieb“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf