Autonomes Fahren: Wenn was passiert, wird‘s heikel

Robo-Taxis verstopfen Straßen in Kalifornien, in Kärnten krachte jüngst ein selbstfahrender Bus in parkende Autos und ein Feldtest der Wiener Linien verlief so erfolgreich, dass er nach drei Jahren wieder abgebrochen wurde: Selbstfahrende Fahrzeuge sind mittlerweile so weit, dass sie in aller Welt (nicht immer erfolgreichen) Feldtests unterzogen werden. Selbst Privatleute können in manchen Automodellen das Steuer an den Computer übergeben. Wenn etwas passiert, wird es für den Besitzer aber heikel.