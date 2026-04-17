Doktorvater unseres Genies bleibt an Akademie

ÖAW-Präsidium folgt Empfehlung zum Aussprechen von Missbilligung

Das in der Folge mit der Causa beauftragte Komitee unter der Leitung des evangelischen Theologen und Ethikexperten Ulrich Körtner „empfiehlt nach der umfassenden Prüfung sowie einer Anhörung von einer Aberkennung der Mitgliedschaft abzusehen, aber Sigmund aufgrund der beiden Treffen und der Kenntnis um die Abgründigkeit der Person Epstein eine Missbilligung dieser Treffen auszusprechen“, heißt es: „Mit der Empfehlung einer Missbilligung soll ein Zeichen gesetzt werden, dass die Akademie die Frage von Wissenschaftsethos und wissenschaftlicher Integrität ernst nimmt.“ Das Präsidium der Akademie der Wissenschaften werde dieser Empfehlung folgen, heißt es in einer Stellungnahme.