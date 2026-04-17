Klassenerhalt fix! Austria Salzburg jubelt

Schon bevor in Wien-Favoriten das Spiel gegen die Young Violets angepfiffen wurde, war der Jubel bei Austria Salzburg riesengroß. Denn seit 19:52 steht fest: Der Aufsteiger hat den Klassenerhalt in der 2. Liga auch auf dem Papier jetzt fix in der Tasche. Damit geht für die Violetten ein Traum in Erfüllung. Wahr wurde er, weil Schwarz-Weiß Bregenz bei Kapfenberg mit 1:3 verlor und die Austria somit nicht mehr einholen kann. Die Vorarlberger haben vier Spiele vor Schluss 14 Punkte Rückstand auf die Salzburger.