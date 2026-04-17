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Großes Ziel erreicht

Klassenerhalt fix! Austria Salzburg jubelt

Sport
17.04.2026 19:52
Austria Salzburg darf sich freuen: Der Klassenerhalt in der 2. Liga ist jetzt auch offiziell ...
Austria Salzburg darf sich freuen: Der Klassenerhalt in der 2. Liga ist jetzt auch offiziell fix.(Bild: GEPA)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Austria Salzburg hat am Freitagabend noch vor dem Auswärtsspiel bei den Young Violets den Klassenerhalt in der 2. Liga in der Tasche. Der aktuelle Tabellenletzte Schwarz-Weiß Bregenz patzte und kann die Violetten nicht mehr einholen. In Wien kommt Ersatzmann Manuel Kalman zu seinem ersten Zweitliga-Einsatz der Saison. 

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Schon bevor in Wien-Favoriten das Spiel gegen die Young Violets angepfiffen wurde, war der Jubel bei Austria Salzburg riesengroß. Denn seit 19:52 steht fest: Der Aufsteiger hat den Klassenerhalt in der 2. Liga auch auf dem Papier jetzt fix in der Tasche. Damit geht für die Violetten ein Traum in Erfüllung. Wahr wurde er, weil Schwarz-Weiß Bregenz bei Kapfenberg mit 1:3 verlor und die Austria somit nicht mehr einholen kann. Die Vorarlberger haben vier Spiele vor Schluss 14 Punkte Rückstand auf die Salzburger. 

Die große Überraschung ist es nicht mehr
Groß ist die Überraschung über den Liga-Verbleib ohnehin nicht. Schließlich blieb einerseits nach dem Aus von Stripfing und dem Fixabstieg von Austria Klagenfurt mit Saisonende nur mehr ein Abstiegsplatz übrig. Andererseits sammelte die Austria in den vergangenen Monaten fleißig Punkte, die den Vorsprung auf die Konkurrenz weiter vergrößerten. 

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Neben dem Klassenerhalt gibt es in Sachen Austria Salzburg auch ein Debüt zu vermelden. Manuel Kalman, der in den vergangenen Jahren die Nummer eins im Tor der Austria war, in dieser Saison aber noch kein einziges Pflichtspiel absolviert hat, kommt gegen die Young Violets zu seinem Debüt in der 2. Liga. 

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