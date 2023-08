Xiaomi kommt mit Elektroauto-Plan voran

Geringe Auslastung in Fabriken

Xiaomi ist erst das vierte Unternehmen seit 2017, das eine Genehmigung von der NDRC erhält. Die Behörde war wegen rasch wachsender Kapazitäten vorsichtiger geworden. So hat Tesla noch keine Freigabe für eine beantragte Erweiterung seines Werks in Shanghai erhalten. Nach Informationen von Insidern blitzte auch der US-Luxusautobauer Lucid ab, als er in Sachen Produktion in China vorfühlte. Nach Daten des chinesischen Automobilverbandes CPCA waren die Autofabriken in China im vergangenen Jahr bei einer Gesamtkapazität von 43 Millionen Fahrzeugen nur gut zur Hälfte ausgelastet, verglichen mit zwei Dritteln fünf Jahre zuvor.