TISZA-Chef Péter Magyar hat nach seinem eindrucksvollen Wahlsieg Viktor Orbán als Regierungschef in Ungarn abgelöst. Doch wie wird sich das auf die ökonomische Lage im Land auswirken? Unsere Frage des Tages vom 17. April lautet: „Magyar an der Macht: Geht es mit Ungarns Wirtschaft wieder bergauf?“