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Frage des Tages

Geht es mit Ungarns Wirtschaft wieder bergauf?

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17.04.2026 11:33
Das neue ungarische Staatsoberhaupt: Péter Magyar
Das neue ungarische Staatsoberhaupt: Péter Magyar(Bild: AFP/ATTILA KISBENEDEK)
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Von Community

TISZA-Chef Péter Magyar hat nach seinem eindrucksvollen Wahlsieg Viktor Orbán als Regierungschef in Ungarn abgelöst. Doch wie wird sich das auf die ökonomische Lage im Land auswirken? Unsere Frage des Tages vom 17. April lautet: „Magyar an der Macht: Geht es mit Ungarns Wirtschaft wieder bergauf?“

0 Kommentare

Glauben Sie, Magyar an der Spitze verschafft Ungarn den erhofften wirtschaftlichen Aufschwung? Welche Auswirkungen erwarten Sie für die EU? Was sind die größten Hürden, die der neue Regierungschef meistern muss?

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