Wie Rechnungshof eigene Bürokratie bekämpfen will

Laut dem RH könnte erstens die Aussagekraft der Wirkungsangaben verbessert werden, wenn das Kanzleramt und das Finanzministerium ihre Zeitplanung besser aufeinander abstimmen würden. Zweitens gibt es aktuell unterschiedliche Stichtage, an denen der Bundesrechnungsabschluss und die Wirkungsorientierung dem Nationalrat vorgelegt werden müssen. Das könnte man laut RH auf einen gemeinsamen Tag legen.