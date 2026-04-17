Pensionist (82) bei Pfandrückgabe eingesperrt

Zu einem äußerst ungewöhnlichen Einsatz musste die Feuerwehr Donnerstagabend in Pressbaum im niederösterreichischen Bezirk St. Pölten ausrücken: Ein 82-Jähriger wollte kurz vor Ladenschluss Pfandflaschen zurückgeben, als plötzlich die Schiebetüren in dem Nebenraum geschlossen blieben. Erst eineinhalb Stunden später wurde er befreit.
Um 19.30 Uhr herum – also rund um Ladenschluss – wollte der Pensionist noch schnell seine Pfandflaschen loswerden. In dem Supermarkt in Pressbaum stehen die dazu notwendigen Geräte in einem kleinen Nebengebäude. Doch als der Mann fertig war, traute er seinen Augen nicht: Die Schiebetür öffnete sich nicht mehr. Er war gefangen.
Mann geriet in Panik
Der 82-Jährige geriet in Panik. Er versuchte alles, doch die Tür ließ sich nicht öffnen. Rund eineinhalb Stunden saß der Mann fest, ehe ein Passant auf die ausweglose Situation des Pensionisten aufmerksam wurde.
Mit Säbelsäge geöffnet
Die alarmierte Polizei konnte trotz mehrerer Versuche die Türe nicht öffnen. Weil die Kontaktaufnahme mit der Filialleitung vorerst scheiterte, wurde gegen 22 Uhr die Feuerwehr zu Hilfe gerufen. Schonende Öffnungsversuche blieben erfolglos, also wurde die Tür mit einer Säbelsäge geöffnet. Die eingeschlossene Person konnte unverletzt befreit werden.
Die Schiebetür wurde daraufhin gesichert und die Pfandrückgabebox nach Rücksprache mit einem Mitarbeiter vorerst außer Betrieb genommen. Warum sich die Tür von innen nicht mehr öffnen ließ, ist aktuell unklar.
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