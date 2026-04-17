Pensionist (82) bei Pfandrückgabe eingesperrt

Um 19.30 Uhr herum – also rund um Ladenschluss – wollte der Pensionist noch schnell seine Pfandflaschen loswerden. In dem Supermarkt in Pressbaum stehen die dazu notwendigen Geräte in einem kleinen Nebengebäude. Doch als der Mann fertig war, traute er seinen Augen nicht: Die Schiebetür öffnete sich nicht mehr. Er war gefangen.