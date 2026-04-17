Natalie Portman erwartet mit 44 ihr drittes Kind

Natalie Portman erwartet mit 44 Jahren angeblich ihr drittes Kind. Wie das französische Magazin „Voici“ berichtet, soll die Schauspielerin bereits im fünften Monat schwanger sein.
Es wäre ihr erstes gemeinsames Kind mit dem französischen Musikproduzenten Tanguy Destable, mit dem sie seit einiger Zeit liiert ist und über den sie im vergangenen Jahr schwärmte, ihre Beziehung sei „wunderschön“ und erfüllend.
Aus ihrer früheren Ehe mit dem Tänzer Benjamin Millepied hat Portman bereits zwei Kinder, Aleph und Amalia, die sich nun auf ein weiteres Geschwisterchen freuen dürfen. Neun Jahre nach der Geburt ihrer Tochter Amalia soll die Schauspielerin voller Vorfreude auf ihre erneute Mutterschaft sein. Auch Destable bringt familiäre Erfahrung mit: Er ist Vater zweier Söhne aus seiner früheren Beziehung mit der Schauspielerin Louise Bourgoin.
Portman zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods. Geboren am 9. Juni 1981 in Jerusalem und in den USA aufgewachsen, wurde sie schon als Kind entdeckt. Ihren internationalen Durchbruch feierte sie mit nur zwölf Jahren in „Léon – Der Profi“, wo sie an der Seite von Jean Reno die Rolle der jungen Mathilda spielte.
Von da an entwickelte sich ihre Karriere rasant. Weltweite Bekanntheit erlangte sie später als Padmé Amidala in der „Star Wars“-Prequel-Trilogie, während sie parallel an der Harvard University Psychologie studierte – ein ungewöhnlicher Weg für einen Hollywoodstar. 2011 erhielt sie für ihre intensive Darstellung in „Black Swan“ den Oscar als beste Hauptdarstellerin und festigte damit ihren Ruf als eine der vielseitigsten Schauspielerinnen ihrer Generation.
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