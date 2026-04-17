Natalie Portman erwartet mit 44 ihr drittes Kind

Es wäre ihr erstes gemeinsames Kind mit dem französischen Musikproduzenten Tanguy Destable, mit dem sie seit einiger Zeit liiert ist und über den sie im vergangenen Jahr schwärmte, ihre Beziehung sei „wunderschön“ und erfüllend.

Aus ihrer früheren Ehe mit dem Tänzer Benjamin Millepied hat Portman bereits zwei Kinder, Aleph und Amalia, die sich nun auf ein weiteres Geschwisterchen freuen dürfen. Neun Jahre nach der Geburt ihrer Tochter Amalia soll die Schauspielerin voller Vorfreude auf ihre erneute Mutterschaft sein. Auch Destable bringt familiäre Erfahrung mit: Er ist Vater zweier Söhne aus seiner früheren Beziehung mit der Schauspielerin Louise Bourgoin.