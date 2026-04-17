Rettungsaktion für „Timmy“ ist „Horrorprogramm“

Er sei überzeugt, dass das vorliegende Rettungskonzept gut sei, sagte Backhaus. Es sei minimalinvasiv. Das Ministerium begleitete den Versuch rund um die Uhr und tauscht sich mit dem Organisationsteam aus. Am Freitagvormittag fuhren Mitarbeitende des Umweltministeriums und des Landesamts für Umwelt, Naturschutz und Geologie mit einem Polizeischlauchboot zum Wal hinaus. Das Tier, das ungefähr zwölf Tonnen schwer ist, soll mit Luftkissen angehoben und anschließend auf einer Plane zwischen den Pontons gegeben werden. Wenn alles gut geht, kann ein Schlepper damit beginnen, „Timmy“ in die tiefere Ostsee und von dort weiter in die Nordsee und in den Atlantik zu ziehen.