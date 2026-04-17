Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Initiator schläft kaum

Rettungsaktion für „Timmy“ ist „Horrorprogramm“

Ausland
17.04.2026 12:08
Am Freitag ist ein neuer Versuch angelaufen, um den gestrandeten Buckelwal „Timmy“ zu retten.
Am Freitag ist ein neuer Versuch angelaufen, um den gestrandeten Buckelwal „Timmy“ zu retten.(Bild: APA/dpa/Philip Dulian)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Freitag ist ein neuer Versuch zur Rettung des Buckelwals „Timmy“ in der deutschen Ostsee angelaufen. Der Wal bekomme jetzt eine weitere Chance – mit Bedingungen, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus. Nicht alle sind so optimistisch.

0 Kommentare

Das Tier müsse bei der Rettungsaktion auch mitmachen, hieß es etwa. Der gestrandete Buckelwal reagierte etwa mit heftigen Bewegungen auf einen Taucher, der sich näherte. Er schlug heftig mit der Schwanzflosse und drehte sich um beinahe 90 Grad. Die Helfer zogen sich daraufhin zurück. Doch nach wenigen Minuten beruhigte sich der Meeresbewohner wieder und lag still im Wasser. „Bild“ berichtete, dass wohl wieder zwei Taucher direkt bei „Timmy“ seien.

Dem Team sei es schon gelungen, Kontakt aufzunehmen, bestätigte Tierärztin Janine Bahr van Gemmert. „Er hat eine reelle Chance, zu überleben und dort wegzukommen. Wir wollen das Tier ohne Stress aus dieser Situation holen. Er kommt aus diesem Gefängnis raus.“ Das Tier merke, dass ihm geholfen werde, der Ausgang sei aber ungewiss.

Er sei überzeugt, dass das vorliegende Rettungskonzept gut sei, sagte Backhaus. Es sei minimalinvasiv. Das Ministerium begleitete den Versuch rund um die Uhr und tauscht sich mit dem Organisationsteam aus. Am Freitagvormittag fuhren Mitarbeitende des Umweltministeriums und des Landesamts für Umwelt, Naturschutz und Geologie mit einem Polizeischlauchboot zum Wal hinaus. Das Tier, das ungefähr zwölf Tonnen schwer ist, soll mit Luftkissen angehoben und anschließend auf einer Plane zwischen den Pontons gegeben werden. Wenn alles gut geht, kann ein Schlepper damit beginnen, „Timmy“ in die tiefere Ostsee und von dort weiter in die Nordsee und in den Atlantik zu ziehen.

Ein Schlauchboot der Polizei ist im Einsatz.
Ein Schlauchboot der Polizei ist im Einsatz.(Bild: APA/dpa/Philip Dulian)
Immer wieder nähern sich Helfer dem Tier.
Immer wieder nähern sich Helfer dem Tier.(Bild: APA/dpa/Philip Dulian)

Warum Gunz das Schicksal nicht loslässt
Im Hafen von Kirchdorf wurden auf einer aus vier großen stählernen Einzelpontons bestehenden schwimmenden Arbeitsplattform ein Bagger befestigt und ein Container aufgestellt. Zudem liegen Sauggeräte und große Schläuche auf der Plattform. Die Sandsauggeräte sollen den Untergrund unter dem Wal frei spülen.

Finanziert wird die private Initiative von Millionär Walter Gunz und Unternehmerin Karin Walter-Mommert. Sie haben ein etwa 40-köpfiges Team. Es sei ein „Horrorgramm mit ungeheuer vielen Widerständen“, sagte Gunz zur „Bild“. Er habe seit ungefähr einer Woche nur drei bis vier Stunden pro Nacht geschlafen und führe etwa 70 Telefonate pro Tag. Zudem beantworte er Hunderte E-Mails und WhatsApp-Nachrichten. „Timmy ist ein Opfer des Irrsinns, der Profitgier und der unüberlegten Handlungen des Menschen“, sagte der MediaMarkt-Unternehmer dazu, warum ihn das Schicksal nicht loslässt. 

Lesen Sie auch:
Am Donnerstag ist ein weiterer Rettungsversuch für den gestrandeten Buckelwal „Timmy“ in ...
Retter zeigen Ehrgeiz
So geht es mit Wal „Timmy“ in der Ostsee weiter
16.04.2026
Aktion verschoben
Millionäre wollen Wal „Timmy“ das Leben retten
16.04.2026

Der geschwächte Buckelwal liegt bereits den 18. Tag in Folge an derselben Position in der Kirchsee in der Wismarer Bucht. Er strandete gleich mehrfach vor Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Die Initiatorin und der Initiator des aktuellen Rettungsversuchs sagten bereits selbst, dass der Ausgang „ungewiss“ sei.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
17.04.2026 12:08
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf