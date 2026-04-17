Razzia am Hauptbahnhof: Zwei Taxis beschlagnahmt

Die Behörde hat insgesamt 34 Taxis aus 33 Betrieben kontrolliert. An dem Einsatz waren 43 Finanzpolizisten beteiligt.

Das Taxi- und Mietwagengewerbe ist eine Branche, in der immer wieder Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, heißt es aus dem Finanzministerium. Dazu zählen etwa Schwarzarbeit oder Abgabenhinterziehung.