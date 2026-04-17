Gelsen läuten biologischen Wandel auf Island ein

Wie berichtet, wurden im Oktober 2025 erstmals drei Ringelmücken in Kjós entdeckt. Damals war noch ungewiss, ob sich die Stechmücken dauerhaft auf Island angesiedelt hätten. Alles deute jedenfalls darauf hin, dass die auch in Mitteleuropa heimische Art unter isländischen Bedingungen überleben könne, teilte das isländische Institut für Naturwissenschaften damals mit. In dem Land wurden jüngst immer mehr neue Insektenarten identifiziert.