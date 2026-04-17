Orbán will rechtes Lager „vollständig erneuern“

Orbán: „Werden sehen, ob sich ihre Hoffnungen erfüllen“

Es habe zwei Angebote an die ungarischen Wählerinnen und Wähler gegeben: Die Fortsetzung eines sicheren Weges in einer turbulenten und krisenhaften Zeit oder eine große Veränderung, die das Leben „für alle besser machen solle, weil die Regierung für alle Probleme verantwortlich ist“. „Die Menschen haben sich für das Angebot von Tisza entschieden.“ Er wünscht den über drei Millionen Wählerinnen und Wähler der Oppositionspartei, dass sich deren Leben nun besser werde. „Wir werden sehen, ob sich ihre Hoffnungen erfüllen“, so der rechtsnationale Politiker.