Xiaomi steckt 10 Mrd. Dollar in E-Auto-Produktion

Jetzt ist es offiziell: Nachdem bereits vor wenigen Tagen entsprechende Gerüchte die Runde gemacht hatten, bestätigte Xiaomi am Dienstag, künftig auch Elektroautos produzieren zu wollen. Die Nummer fünf am Smartphone-Markt aus China kündigte dafür für die kommenden zehn Jahre Investitionen von zehn Milliarden Dollar (rund 8,5 Milliarden Euro) in den Aufbau einer Autoproduktion an.