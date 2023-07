Vitamin D ist „kein Wundermittel“ zur Prävention

Das Ergebnis: In der Gruppe mit Vitamin D betrug die Häufigkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sechs Prozent, in der Placebo-Gruppe waren es 6,6. Der Unterschied war statistisch jedoch nicht signifikant. Lediglich die Krankenhausaufenthalte wegen Herzinfarkts waren in der Vitamin-D-Gruppe um rund ein Fünftel (19 Prozent) geringer. Zu ähnlichen Ergebnissen - sprich keinem Effekt von Vitamin D auf die Häufigkeit von Schlaganfällen, Herzinfarkten und Herz-Kreislauf-Erkrankungen kamen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer wieder.