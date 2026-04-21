30. Weltcup-Saison? Legende hat sich entschieden!

Kampf um Kaderplatz

In der nächsten Saison muss sich der Altmeister neu beweisen. Die Vorbereitung startet im Mai, anschließend bleiben ihm sechs Monate, um sich für das Weltcup-Team zu empfehlen. Teamchef Joel Bieri macht klar: „Da gibt es klare Resultat-Richtlinien. Anhand dieser wird entschieden. Raum für Diskussionen gibt es da keine.“