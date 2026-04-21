5000 Linzer Haushalte kurzzeitig ohne Strom

„Licht aus“ hieß es unfreiwillig Dienstagmorgen für 5000 Linzer Haushalte. Gegen 7.45 Uhr war es im Süden der Landeshauptstadt zu einem Stromausfall gekommen, nach etwa einer halben Stunde waren alle Betroffenen wieder am Netz.
Am Dienstag gegen 7.45 Uhr gab es einen technischen Zwischenfall im Umspannwerk Pichling, woraufhin es in rund 5000 Linzer Haushalten zu einem Stromausfall kam. „Betroffenen waren vor allem Haushalte im Süden der Landeshauptstadt, zu Stromschwankungen ist es aber auch darüber hinaus gekommen“, teilte die Linz AG auf „Krone“-Nachfrage mit.
Stromausfall dauerte halbe Stunde
Sofort wurde mit der Behebung des Schadens begonnen und die Betroffenen sukzessive wieder mit Strom versorgt. Gegen 8.10 Uhr waren laut Energieversorger wieder alle Haushalte am Netz.
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