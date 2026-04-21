5000 Linzer Haushalte kurzzeitig ohne Strom

Am Dienstag gegen 7.45 Uhr gab es einen technischen Zwischenfall im Umspannwerk Pichling, woraufhin es in rund 5000 Linzer Haushalten zu einem Stromausfall kam. „Betroffenen waren vor allem Haushalte im Süden der Landeshauptstadt, zu Stromschwankungen ist es aber auch darüber hinaus gekommen“, teilte die Linz AG auf „Krone“-Nachfrage mit.