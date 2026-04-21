Magyar: Netanyahu soll in Ungarn verhaftet werden

Magyar will bald nach Wien kommen

Die Pläne für Péter Magyar eigene Auslandsreisen nehmen dagegen konkrete Gestalt an. Er wolle bis zum 20. Mai nach Warschau reisen und „womöglich am selben Tag noch nach Wien“ zu Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), sagte Magyar in Budapest. Am nächsten Tag könnte es dann nach Brüssel weitergehen. Magyar hatte gleich am Tag nach der Wahl mit Stocker telefoniert. Auch bei einer Pressekonferenz betonte er, die Beziehungen zu Österreich wieder stärken zu wollen. Unter Orbán, der mit der FPÖ liebäugelte, war das Verhältnis frostig.