Fan lässt sich für Frau und Tochter „aussperren“

Das Finale selbst wurde schließlich zum absoluten Fußball-Krimi. Im Elfmeterschießen behielt Real Sociedad die Nerven und holte sich den Cup-Titel. Während im Stadion alle Dämme brachen, freute sich auch Inigo vor dem Stadion. Kurze Zeit später stürmte auch seine Frau zu ihm und es gab eine herzerwärmende Umarmung für den selbstlosen Edelfan.