Fan lässt sich für Frau und Tochter „aussperren“

Diese Geste berührt nicht nur die Fußballwelt! Ausgerechnet als sein Herzensklub Real Sociedad um den Copa-del-Rey-Titel spielt, sitzt ein Edelfan einsam vor dem Stadion. Nach Problemen mit den Eintrittstickets hat er nämlich seiner Frau und Tochter den Vorzug gegeben und sich freiwillig vom Finale „aussperren“ lassen.
Eigentlich wollten Vater, Mutter und Tochter das große Cup-Finale ihres Herzensvereins Real Sociedad gemeinsam im Stadion von Sevilla verfolgen. Doch kurz vor dem Spiel der Schreckmoment: Es gab nur für zwei Personen gültige Tickets für das Spiel gegen Atletico Madrid!
Edelfan Inigo zögerte nicht lange und ließ Frau und Tochter den Vortritt. „Ich habe das vor 38 Jahren schon einmal erlebt, deshalb habe ich meiner Tochter gesagt, dass sie zum Finale soll“, so der Spanier.
Einsame Freude vor dem Stadion
Er selbst setzte sich vor das Stadion und versuchte dort die Atmosphäre wenigstens etwas aufzusaugen. Das Team von „El Chiringuito TV“ wurde auf den einsamen Fan aufmerksam. Ein Video mit dem Familienvater ging viral.
Das Finale selbst wurde schließlich zum absoluten Fußball-Krimi. Im Elfmeterschießen behielt Real Sociedad die Nerven und holte sich den Cup-Titel. Während im Stadion alle Dämme brachen, freute sich auch Inigo vor dem Stadion. Kurze Zeit später stürmte auch seine Frau zu ihm und es gab eine herzerwärmende Umarmung für den selbstlosen Edelfan.
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