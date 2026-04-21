Dieselpreis: Glauben Sie an längere Entspannung?

Die ganze Welt blickt gespannt auf die Entwicklungen im Iran-Konflikt. Dabei keimt die Hoffnung auf günstigere Diesel- und Benzinpreise auf. Unsere Frage des Tages vom 21. April lautet: „“
Glauben Sie an eine Entspannung im Konflikt oder halten Sie das für eher unwahrscheinlich? Welche Möglichkeiten sehen Sie konkret, um den Preis an den Zapfsäulen für die Bevölkerung in einem leistbaren Bereich zu halten? Was würde passieren, wenn das nicht so sein sollte und die Preise weiter steigen?
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