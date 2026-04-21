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Jungvögel am Boden: Nicht jeder braucht Rettung

Tierecke
21.04.2026 12:00
Die meisten am Boden gefundenen Jungvögel sind sogenannte Ästlinge, die das Nest bewusst ...
Die meisten am Boden gefundenen Jungvögel sind sogenannte Ästlinge, die das Nest bewusst verlassen haben und noch von den Eltern gefüttert werden.(Bild: mfotohaus - stock.adobe.com)
Porträt von Tierecke
Von Tierecke

Im Frühling häufen sich die gleichen Szenen: Ein kleiner Vogel sitzt reglos im Gras, scheinbar verlassen, und löst sofort Sorge aus. Viele greifen dann instinktiv ein – doch genau das ist oft der Fehler. Denn nicht jeder Jungvogel, der am Boden sitzt, ist tatsächlich in Not.

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Frau M. aus Niederösterreich entdeckt am Nachmittag einen jungen Vogel direkt neben ihrer Terrasse. Er sitzt still im Gras, bewegt sich kaum, während sie keine Altvögel sieht. In Sorge setzt sie ihn in eine Schachtel und bringt ihn zum Tierarzt. Später stellt sich heraus: Es war ein Ästling, also ein flügger Jungvogel, der gerade erst das Nest verlassen hatte.

Die Eltern hätten ihn weiter versorgt – in der Nähe, gut versteckt im Gebüsch. Genau hier liegt der entscheidende Unterschied: Nestlinge sind noch nackt oder kaum befiedert und gehören ins Nest zurück oder benötigen tatsächlich Hilfe. Ästlinge hingegen sind bereits befiedert, können hüpfen und verlassen das Nest bewusst, obwohl sie noch nicht richtig fliegen können.

Nach dem Verlassen des Nestes werden die jungen Amseln noch etwa ein bis zwei Wochen von den ...
Nach dem Verlassen des Nestes werden die jungen Amseln noch etwa ein bis zwei Wochen von den Eltern am Boden weiter versorgt.(Bild: KARIN JAEHNE)

Eine zeitlang beobachten
Sie wirken hilflos, sind aber in einer normalen Entwicklungsphase und werden weiterhin von den Eltern gefüttert. Die wichtigste Regel lautet daher: erst beobachten, dann handeln. Fachstellen wie das Wiener Wildtierservice empfehlen, den Jungvogel aus sicherer Entfernung mindestens eine bis zwei Stunden zu beobachten.

Katzen können gefährlich werden
Nur wenn keine Altvögel füttern, das Tier verletzt ist oder sich in akuter Gefahr befindet – etwa durch Straßenverkehr – sollte eingegriffen werden. Oft reicht es auch, den Vogel vorsichtig in ein nahegelegenes Gebüsch zu setzen, wo er geschützt ist, aber weiterhin versorgt werden kann. Ein großes Risiko im Garten sind freilaufende Katzen, die Jungvögel in dieser Phase leicht erbeuten können. Auch Hunde oder spielende Kinder können die Tiere unabsichtlich stressen oder vertreiben.

Wie handle ich richtig?

Wann nicht helfen:

  • Jungvogel sitzt ruhig im Gras oder Gebüsch
  • Tier ist befiedert und wirkt grundsätzlich aktiv
  • Elternvögel sind in der Nähe (oft nur nicht ständig sichtbar)
  • Keine akute Gefahr durch Straße oder Fressfeinde

Wann Hilfe nötig ist:

  • Sichtbar verletzt oder geschwächt
  • Nackt oder kaum befiedert (Nestling)
  • In unmittelbarer Gefahr (Straße, Katzen, Baustelle)
  • Über längere Zeit kein Kontakt zu Eltern erkennbar
  • In diesem Fall kontaktieren Sie bitte die nächste Hilfseinrichtung, in Wien etwa das Wildtierservice

Deshalb ist gerade jetzt besondere Aufmerksamkeit wichtig, ohne die natürlichen Abläufe zu stören. Wer wirklich helfen muss, sollte das Tier vorsichtig sichern und rasch an einen Tierschutzverein oder einen vogelkundigen Tierarzt übergeben – ohne Fütterung oder Wasser auf eigene Faust, da falsche Versorgung schnell gefährlich wird. In den meisten Fällen aber gilt: Die beste Hilfe ist Abstand.

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