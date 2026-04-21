Jungvögel am Boden: Nicht jeder braucht Rettung

Katzen können gefährlich werden

Nur wenn keine Altvögel füttern, das Tier verletzt ist oder sich in akuter Gefahr befindet – etwa durch Straßenverkehr – sollte eingegriffen werden. Oft reicht es auch, den Vogel vorsichtig in ein nahegelegenes Gebüsch zu setzen, wo er geschützt ist, aber weiterhin versorgt werden kann. Ein großes Risiko im Garten sind freilaufende Katzen, die Jungvögel in dieser Phase leicht erbeuten können. Auch Hunde oder spielende Kinder können die Tiere unabsichtlich stressen oder vertreiben.