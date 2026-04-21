Kuh „Malea“ im Kanal: Rettungsaktion in Vorarlberg

Tierischer Einsatz der Feuerwehren in der Vorarlberger Gemeinde Lustenau: Am Montag unternahm Kuh „Malea“ einen Ausflug – und geriet in einen Kanal, aus dem sie sich nicht mehr selber befreien konnte.
Seit einigen Tagen sind in Vorarlberg die Kühe schon wieder auf der Weide, um sich am frischen Gras zu laben. So auch in Vorarlberg. Dort war unter anderem Kuh „Malea“ unterwegs.
Das Tier dürfte ziemlich neugierig sein, vielleicht war es auch nur sehr durstig. Jedenfalls unternahm die Kuh eine kleine Expedition und landete in einem Riedgraben, in dem das Wasser ungefähr kniehoch stand. Zwar konnte „Malea“ sich im Graben weiter bewegen, doch aus dem Graben konnte sie nicht mehr auf den Wiesenhang aufsteigen, das Ufer war zu steil abfallend.
Abhilfe schafften schließlich die alarmierten Florianijünger. Sie legten dem Paarhufer Gurte an, um ihn aus der misslichen Lage zu befreien. Wohlbehalten konnte „Malea“ anschließend ihrem Besitzer übergeben werden.
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