Kuh „Malea“ im Kanal: Rettungsaktion in Vorarlberg

Das Tier dürfte ziemlich neugierig sein, vielleicht war es auch nur sehr durstig. Jedenfalls unternahm die Kuh eine kleine Expedition und landete in einem Riedgraben, in dem das Wasser ungefähr kniehoch stand. Zwar konnte „Malea“ sich im Graben weiter bewegen, doch aus dem Graben konnte sie nicht mehr auf den Wiesenhang aufsteigen, das Ufer war zu steil abfallend.