Frauen suchen Flucht! ÖFB-Campus statt Pleiteklub

Die ÖFB-Bundesliga-Managerin erklärte zum finanziell maroden Ex-Titelsammler, der im erstmalig durchgeführten Lizenzierungsverfahren ohne „Pickerl“ geblieben ist: „In zweiter Instanz wurde nicht mal mehr gefragt. Somit war es vorbei. Es gibt zwei paar Schuhe: Die Lizenz, bei der gleich alle fünf Kriterien betroffen waren. Und das drohende Insolvenzverfahren.“ Neulengbach werde am Ende auf den letzten Platz zurückgereiht, könnte (lediglich) in die 2. Liga absteigen. „Dort gibt es nur Mindestanforderungen. Falls finanziell möglich, sollte es für den Klub kein Problem sein.“ Bringt der USVN die Qualigruppe zu Ende? Potz sieht drei Szenarien: „Man spielt alles fertig. Oder nur einzelne Matches, da der Aufwand wie bei Reisen nach Altach zu hoch ist. Oder stellt den Spielbetrieb komplett ein. In beiden letzteren Fällen gibt es 0:3-Wertungen und Pönale.“