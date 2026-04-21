Frauen suchen Flucht! ÖFB-Campus statt Pleiteklub

Jetzt ist auch die Gewerkschaft am Plan! Die Younion hilft den Neulengbacher Girls, bietet für die zahlreichen Spielerinnen, die aus ihren Verträgen ausgetreten sind, Trainingsmöglichkeiten am Campus in Wien-Aspern an. Liga-Chefin Nina Potz sprach mit der „Krone“ über Szenarien nach dem Aus.
„Das ist extrem traurig! Schade um die Pionierarbeit über all die Jahre, als es noch nicht so viele Frauenteams und dieses Interesse gab“, fand Nina Potz, als die „Krone“ sie beim Meisterkampf-Termin auf die Causa Neulengbach ansprach. „Auch die erhoffte, viel größere Aufmerksamkeit mit Präsidentin Cheyenne Ochsenknecht, dass man wie bei Viktoria Berlin ein Alleinstellungsmerkmal wollte, ist nicht geglückt.“
Die ÖFB-Bundesliga-Managerin erklärte zum finanziell maroden Ex-Titelsammler, der im erstmalig durchgeführten Lizenzierungsverfahren ohne „Pickerl“ geblieben ist: „In zweiter Instanz wurde nicht mal mehr gefragt. Somit war es vorbei. Es gibt zwei paar Schuhe: Die Lizenz, bei der gleich alle fünf Kriterien betroffen waren. Und das drohende Insolvenzverfahren.“ Neulengbach werde am Ende auf den letzten Platz zurückgereiht, könnte (lediglich) in die 2. Liga absteigen. „Dort gibt es nur Mindestanforderungen. Falls finanziell möglich, sollte es für den Klub kein Problem sein.“ Bringt der USVN die Qualigruppe zu Ende? Potz sieht drei Szenarien: „Man spielt alles fertig. Oder nur einzelne Matches, da der Aufwand wie bei Reisen nach Altach zu hoch ist. Oder stellt den Spielbetrieb komplett ein. In beiden letzteren Fällen gibt es 0:3-Wertungen und Pönale.“
Doch mit welchem Kader, unter welchen Bedingungen? Sportchefin Maria Wolf, die samt Team Konzepte zur Rettung des Spielbetriebs und Klubs hatte, nützte „nach monatelangen Zahlungsrückständen das Recht, um aus dem Vertrag auszutreten“. Laut Sportgewerkschaft Younion um Thomas Pichlmann sind „auch 70, 80 Prozent der Spielerinnen aus dem Vertrag raus. Für sie bieten wir – wie es auch bei Stripfing war – ab dieser Woche Trainingsmöglichkeiten am ÖFB-Campus.“
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